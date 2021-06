Es casi un hecho que Funes Mori jugará con la Selección Mexicana si sus papeles se arreglan a tiempo

Gerardo Martino terminó con las dudas sobre Rogelio Funes Mori y la Selección Mexicana.

Funes Moria tiene poco tiempo para tener todos sus papeles listos para poder participar como naturalizado con la Selección Mexicana en Copa Oro.

De no tener el papel con permiso de la FIFA no podrá estar en el torneo que inicia en 3 días.

Tata Martino necesita mandar la lista de los jugadores que requiere para la Copa Oro, pues el reglamento del torneo impide que se incluya jugadores que no están en la prelista de 40.

La idea del Tata es que el mellizo pueda estar en el torneo y que peleé por la titularidad con Alan Pulido, pues Henry Martín será uno de los tres refuerzos mayores que vayan a los Juegos Olímpicos.

En caso de que Funes Mori no complete el trámite el Tata Martino deberá tener un plan B para hacerle competencia a Pulido, que sería alguno de los delanteros jóvenes que hay en México y que no sean considerados por Lozano.

Estos jugadores serían Eduardo Aguirre, José Juan Macías, Alexis Vega o incluso Santiago Giménez, quienes se encuentran con la Sub23 en España y con la incorporación de Henry, tres de ellos podrían quedar fuera de los Olímpicos.

“Lo Lamento, pero no estoy al tanto de nada y tampoco tengo que estarlo, mientras tanto mi obligación es estar pendiente de los futbolistas que están conmigo", señaló el Tata

Sin embargo, las preguntas continuaron sobre el caso Funes Mori

“No es un tema que me preocupe porque no hay nada para hablar con los líderes, no hay otra ocupación que los partidos que están por delante y los jugadores que están conmigo”