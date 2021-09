¡Dan la cara! Ochoa y Funes Mori responden a las críticas

CDMX.- Tras el empate ante la Selección de Panamá, Guillermo Ochoa y Rogelio Funes Mori fueron señalados y los jugadores de la Selección Mexicana dieron la cara, respondiendo a los comentarios.

Debido al gol que recibió en el partido ante Panamá, Guillermo Ochoa aseguró que fue una jugada rápida con un centro que cruza al área, en diagonal.

“Complicado, porque no la puedo dejar pasar; tengo que atajarla y cortarla, yo no estoy viendo lo que hay atrás. Soy jugadas difíciles para los porteros, porque uno no puede quitar la mano, hay que taparla”, declaró Ochoa.