Herrera señala que el ambiente en el Azteca no hace sentir al rival que 'está ca...'

CDMX.- En conferencia de prensa, Héctor Herrera habló sobre la presión que hace el aficionado y él considera que en el Estadio Azteca, la afición no hace sentir al rival que “está ca…”.

Hablando sobre el partido ante la Selección de Jamaica, Héctor Herrera mencionó que en países donde se juega la eliminatoria de Concacaf, Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica, entre otros, han sentido que la afición está metida con el equipo, haciendo acciones para que no descansen bien y también en el estadio, han sentido mucha presión.

Dentro de la cancha te hacen sentir que estás jugando y que no eres bienvenido; siento, en lo personal, que en México no somos así, que hagamos sentir al rival que está en México y está jugando contra México. Siento que el Estadio Azteca es súper grande y a lo mejor (los rivales) dicen: ‘impone, es muy grande y muy bonito’, pero el ambiente, yo no siento que sea tan fuerte como para que el rival diga: ‘estoy ca…’ por así decirlo”, declaró Herrera.