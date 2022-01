‘Si jugara para otra Selección y no para México, hubiéramos ganado copa del Mundo’, dijo Hugo Sánchez

CDMX.- Volvió al tema Hugo Sánchez y la Selección Mexicana, y se retomó cuando aseguró que si él hubiera jugado con otra Selección, habría sido campeón del Mundo.

Fue en 2017, cuando Hugo Sánchez hizo una declaración, ante el comentario de Rafael Puente, quien aseguró que el mexicano fue uno de los máximos goleadores en Real Madrid, pero en la Selección Mexicana fue “gris”.

Si jugara yo para otra Selección y no para México, hubiéramos ganado la Copa del Mundo, pero jugaba para México”, declaró Hugo Sánchez.

En la discusión, Hugo Sánchez declaró que no jugó mucho en la Selección Mexicana, ya que no estuvo en los partidos “moleros”. Rafa Puente defendió que Hugo fue un excelente jugador en Real Madrid, pero no en la Selección Mexicana.

Hugo Sánchez jugó tres mundiales con la Selección Mexicana y como jugador, marcó 29 goles con el 'Tri'

Como futbolista de la Selección Mexicana, Hugo Sánchez acudió a los mundiales de Argentina 78’, México 86’ y Estados Unidos 94’. Anotó 29 goles con el ‘Tri’.

Con Real Madrid, Hugo Sánchez anotó 208 goles y ganó cinco Ligas de España, tres Supercopas de España, una Copa de UEFA (Europa League) y una Copa del Rey. También, ‘Hugol’ fue Pichichi en cinco ocasiones, cuatro de forma consecutiva, en las temporadas 84-85 (con Atlético de Madrid), 85-86, 86-87, 87-88 y 89-90.

