‘Hay mejores delanteros que no tienen ese respaldo’: Hugo Sánchez critica llamado de Funes Mori al 'Tri'

CDMX.- En Futbol Picante, Hugo Sánchez expresó su desacuerdo por la convocatoria de Rogelio Funes Mori a Selección Mexicana, asegurando que hay otros delanteros mejores que el futbolista de Monterrey y señalando que estos jugadores no tienen el respaldo como lo tiene el naturalizado mexicano.

Cuestionado por David Faitelson sobre la convocatoria de Rogelio Funes Mori a Selección Mexicana, Hugo Sánchez señaló que Funes Mori es bienvenido a México, “el mejor país del mundo”, pero no a Selección Mexicana.

Hay muchos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y si se les da prioridad a los de afuera antes de los mexicanos… ¿Javier Hernández no es mejor que Funes Mori?”, declaró Hugo Sánchez.

‘Hugol’ señaló que Raúl Jiménez y ‘Chicharito’ Hernández son mejores que Funes Mori, dando la bienvenida al futbolista de Rayados a México, pero criticó que se le da preferencia a los extranjeros.

Hugo Sánchez mencionó que en la Selección Mexicana un naturalizado mexicano no debería quitarle el lugar a un mexicano, pero al estar el ‘Tata’ Martino “hay trampa”.

El exgoleador de Real Madrid también se expresó por el tema con ‘Chicharito’ Hernández, señalando que no le ha gustado cómo han hecho a un lado al delantero de LA Galaxy, asegurando que ha sido como una “dictadura”.

Nunca me ha gustado y yo me defendí a muerte y me seguiré defendiendo. Defenderé a los futbolistas mexicanos que están en su derecho. Hablo de Carlos Vela, JJ Macías, Hirving Lozano, Henry Martín, Alan Pulido, Alexis Vega, de muchos delanteros mexicanos que no tienen este respaldo y apoyo, porque el técnico nacional no es mexicano”, declaró Hugo.