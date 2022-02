‘Yo decido con quién trabajo y con quién no’, discuten Crosas y Faitelson por el 'Tri'

CDMX.- Debido al penal que le marcaron a la Selección Mexicana ante Panamá, comenzó la discusión entre los analistas David Faitelson y Marc Crosas en Twitter.

En su cuenta, Crosas señaló que puede haber polémica por los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, así como entre América y Chivas, asegurando que el penal a la Selección Mexicana fue claro, pero “ser tóxicos es nuestra pasión”.

Ante esto, David Faitelson respondió y señaló que al ser “nuestra selección” no se puede decir que no era penal, porque de lo contrario ya son “tóxicos”, añadiendo a Crosas que puede decir lo que piensa, porque cree que no le van a exigir que se disculpe, recordando el caso de Paco Villa.

Marc Crosas respondió, asegurando que la respuesta de Faitelson fue oportunista y populista con su publicación, recordándole al analista de ESPN que estuvo a punto de llegar a TUDN, cuestionando si no llegó porque no le iban a dejar decir lo que pensaba.

Mi tuit puede ser clásico y oportunista, es verdad. Tu forma de pensar también es clásico, oportunista y agregaría anquilosada con respecto a los tiempos que vivimos. Sí, yo trabajo con libertad absoluta de pensamiento y opinión, y claro, decido con quien trabajo y con quién no”, escribió Faitelson.

Marc Crosas invitó a Faitelson a ver el programa ‘Línea de 4’, mencionando que ahí han hecho críticas a la Selección Mexicana y a “falta de capacidad del Tata” Martino para solucionar los problemas en el ‘Tri’, asegurando que no dan conspiraciones o candidatos a dirigir al equipo tricolor. También, señaló que le hubiera encantado haber compartido y aprendido del conductor de ESPN.

Ni por todo del mundo hubiese aceptado. ¿Quién sabe? El dinero nunca ha sido fundamental en mi vida. A mí también me hacía ilusión trabajar con personajes como tú, abiertos al debate, preparados y con personalidad”, escribió Faitelson.

En otra publicación, Faitelson mencionó que ignora sobre postular a técnicos a la Selección Mexicana, señalando que Hugo Sánchez, quien está en ESPN, no necesita que indiquen que es candidato a ser técnico del ‘Tri’.

Con un penal polémico, la Selección Mexicana venció a Panamá y llegó a 21 puntos en el octagonal de Concacaf, posicionándose en el tercer lugar de la eliminatoria.





