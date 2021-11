‘Estoy preparado para dirigir a cualquier equipo del mundo’, se postula Mario Carrillo al 'Tri'

CDMX.- En Futbol Picante, el ahora analista Mario Carrillo señaló que se siente preparado para ser técnico de cualquier equipo del mundo, postulándose para dirigir a la Selección Mexicana.

Cuestionado y preparado por Álvaro Morales para emitir un mensaje, Mario Carrillo señaló que conoce a Yon de Luisa, actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ya que fue presidente de Club América, y aseguró que se “conocen perfectamente”.

En el futbol mexicano me fue bien y también mal. Estoy preparado para dirigir cualquier equipo del mundo, el que sea, el que me digas; desde la Liga de Expansión, hasta el que me digas”, declaró Mario Carrillo y destacó que, gracias a ESPN ha tenido oportunidad de ver futbol de Holanda y Turquía, observando a otros técnicos del mundo, por lo que dice que puede dirigir a otro equipo del mundo.