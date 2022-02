'Sería feliz de volver', dice Layún; revela cuando sufrió ataque de pánico en el 'Tri'

CDMX.- En entrevista con Gabriel Montiel, Miguel Layún habló sobre Selección Mexicana, revelando que llegó a tener un ataque de ansiedad en una convocatoria con el ‘Tri’ y actualmente sería feliz de volver.

Cuestionado por Gabriel Montiel sobre por qué algunos futbolistas ya no han querido ser llamado a la Selección Mexicana, Miguel Layún contó que a él también le sucedió, debido a un ataque de ansiedad .

No tengo p… en decirlo, tuve un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, literalmente. La pasé fatal en una Fecha FIFA. ¡Cu…! Me tuvieron que dar medicamento para la ansiedad”, declaró Layún, asegurando que fue una de las peores sensaciones en su vida.

El futbolista de América contó que siempre había querido ir a la Selección Mexicana para disfrutar.

Del ambiente hostil que hablábamos, llega un punto en el que dices: ‘¿En verdad estoy dispuesto a llegar a este límite con tal de vestir la camiseta de la Selección?’ En ese inter decía que mi salud está primero, quiero seguir jugando y no quiero padecer este tipo de ataques, y quizá mi tiempo en Selección ya está (acabado), igual no tengo que venir”, declaró Layún.

Miguel Layún mencionó que su ego creció y le hizo tomar decisiones equivocadas, sintiéndose más de lo que es, pero aceptó que solo es uno más en la Selección Mexicana, siendo afortunado de vestir el jersey del ‘Tri’.

“Me vino el ataque de pánico después de tener a mi hijo más chico en el hospital, muy delicado”, contó Layún.

Miguel Layún aseguró que llegó un momento en el que realmente no quería ir a la Selección Mexicana e incluso se lo contó a su esposa. Ahora, el futbolista lamenta no haber disfrutado algunos llamados al ‘Tri’.

Miguel Layún mencionó que fue irreal cuando fue llamado a Selección Mexicana por primera vez, recordando que fue para una Copa Oro de 2013 su primera convocatoria.

Cuando me llegó, me acuerdo con mi esposa, estaba: ‘No ma… me convocaron’; fuimos al CAR, saqué foto de todo, como niño en Disney. No sé cómo expresarles lo chi… que se siente, es el sueño máximo estar en la Selección”, declaró Layún.