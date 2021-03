Oswaldo Sánchez cuenta cuándo fue a la cárcel en concentración; ‘pasé frío brutal’

CDMX.- Mediante su cuenta de Twitter, el exportero de la Selección Mexicana, Oswaldo Sánchez aceptó que sí fue a la cárcel durante una concentración y que ahí pasó “un frío brutal”.

Debido a Fecha FIFA, Oswaldo Sánchez reveló que, tras el campeonato con Santos, en 2008, fue llamado a Selección Mexicana para un partido ante la Selección de Perú, el cual ganó el ‘Tri’ por marcador de 4-0 y el portero fue nombrado como ‘Mejor Jugador del partido’, por lo que fue a celebrar con su familia, tras tener noche libre.

Después de la cena con su familia, Oswaldo Sánchez volvió al hotel y se quedó con varios compañeros escuchando música, por lo que el equipo de seguridad del hotel les pidieron que bajaran el volumen, que cumplieron, y siguieron platicando. Diez minutos, llegó el equipo de seguridad nuevamente y les dijeron que estaban detenidos.

No me pareció justo, pero cuando me di cuenta, ya estaba sometido en una cama por una persona de seguridad. Increíblemente me llevaron a la estación y pasé unas horas en el bote con un frío brutal”, contó.