‘No tengo la necesidad de burlarme de Ochoa’, aclara Oswaldo lo sucedido en 2010

CDMX.- En entrevista para ‘La Pelota al que sabe’ con Alejandro de la Rosa y Andrés Vaca, el ahora analista Oswaldo Sánchez aclaró lo sucedido en 2010 en el estadio TSM, asegurando que no se burló y no tiene “la necesidad” de burlarse de Guillermo Ochoa.

En la parte final de la entrevista, Oswaldo Sánchez sacó el tema, asegurando que no se mofó de Guillermo Ochoa en 2010 cuando el portero se equivocó en un gol de Corea del Norte en un partido amistoso de la Selección Mexicana.

No sabía que la cámara me estaba tomando y yo estaba con el ‘Chato’ Rodríguez, mi ahijado, con ‘Gordo’ Becerra, los había invitado a mi palco. El de al lado era de Matías Vuoso, del ‘Cloroformo’ Padilla y de Salvador Mariscal, y me dice el ‘Cloro’, estábamos con la fiesta total, me dice: ‘¿A poco no te dan ganas de meterte?’ y le digo: ‘Sí’. Se me ocurre hacerle así con el saco, pero yo ma…”, declaró Oswaldo Sánchez, quien aseguró que no tiene la necesidad de burlarse de Ochoa.