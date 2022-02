‘Tu proceder fue una falacia’; por penal del ‘Tri’, discuten Chacón y ‘Chiquimarco’

CDMX.- La Selección Mexicana ganó por un penal polémico, anotado por Raúl Jiménez, y por éste, los exsilbantes Marco Antonio Rodríguez y Paco Chacón discutieron en redes sociales.

Para Paco Chacón, el penal fue inexistente a favor de la Selección Mexicana y le respondió Marco Antonio Rodríguez, quien le preguntó si deseaba ver al ‘Tri’ fuera de Catar 2022.

No me extraña de ti y tu proceder fuera del campo de juego y dentro. Yo sí te conozco, no manipules a la gente”, escribió ‘Chiquimarco’ a Chacón.