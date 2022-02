‘Terrible; de diez pases, seis los dio mal’; padre de Funes Mori critica a Herrera

En entrevista para ESPN, Miguel Ruperto Funes, padre de Rogelio Funes Mori, se fue en contra de Héctor Herrera, señalando que en el pasado partido de la Selección Mexicana, el mediocampista fue “terrible” y de diez pases que dio, seis fueron erróneos.

Hablando sobre la falta de gol en Selección Mexicana, Ruperto Funes, señaló que no solo faltan cosas a Rogelio Funes Mori, sino a todo el equipo, dando su crítica hacia Héctor Herrera.

Vi el partido contra Costa Rica y no puedo creer que un terrible ‘5’ que juega en el Atlético de Madrid (Héctor Herrera), de diez pases que dio, seis los diera mal. No puedo creer que no abastezcan al ‘9’, así el centro delantero nunca va a llegar a ser el goleador que quiere México”, declaró el padre del delantero de Funes Mori.