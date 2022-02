¡Hay que escucharlos! Márquez, Suárez y Borja no se guardaron nada y criticaron al Tri

La Selección Mexicana no vive su mejor momento bajo las órdenes de Gerardo Martino y las críticas han llegado desde todos los puntos: medios de comunicación, rivales y también exjugadores, quienes saben lo que es vestir la camiseta del Tri.

Figuras como Rafael Márquez, Claudio Suárez y Enrique Borja han expresado su descontento en diversas entrevistas, en las que han destacado varios de los puntos flacos del Tri del ‘Tata’, tercero en el Octagonal Final de la Concacaf.

Entre estos se encuentra la falta de un líder, algo que Márquez supo hacer muy bien en el Tri y, por ello, es una voz autorizada en este aspecto: “(Herrera, Moreno u Ochoa) no tienen ese perfil. Son líderes, pero no tienen el perfil de llamar la atención en los momentos importantes. Falta ese perfil, quizás Guardado”, señaló el ‘Káiser’.

Suárez, por su parte, aseguró que a los jugadores del Tri les falta humildad y esa conexión que anteriormente se tenía con la afición. Y una prueba de ello es que aunque estos dos duelos se han llevado a cabo a puerta cerrada, los juegos de la Selección ya no llenan estadios como antes.

“Todos creemos que puede dar más esta Selección y que puede hacer mejores cosas de lo que nos tocó a nosotros, pero no ha hecho esa comunión con la afición. Los tiempos cambian, siento que está sobreprotegido el jugador, como que hace falta un poco más de humildad o de acercamiento con la afición (...) En nuestra época, tú llegabas y estaba abarrotado de aficionados, te la pasabas hasta horas firmando, había más cercanía y como que ahora, entiendo el tema de la seguridad, pero como que el jugador está muy distante”.

En lo que se refiere a Enrique Borja, sus comentarios en entrevistas fueron más dirigidos a Martino, quien ha decidido, por cuestiones personales, no llamar a elementos como Javier Hernández, esto pese a la falta de gol que aqueja al equipo mexicano.

“La Selección no es de un técnico, es de un país. No importa qué equipo sea, la responsabilidad es elegir a lo mejor que tiene (...) Lo que digo es difícil porque todos los técnicos eligen a los que quieren y casarse con lo que quieren, pero se sigue acrecentando por la falta de gol. No podemos negar que ‘Chicharito’ es el jugador mexicano que ha marcado más goles en todas las épocas. Creo que si está bien y tiene la oportunidad, valdría la pena llamarlo, igual a Carlos Vela”, señaló el histórico delantero.