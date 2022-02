‘No ve partidos de Liga MX, no ve quién está en momento’; critica Rubén Rodríguez a Gerardo Martino

CDMX.- En el programa ‘La Última Palabra’, el reportero Rubén Rodríguez criticó al técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, asegurando que tiene un desconocimiento del futbol mexicano, porque no ve los partidos de Liga Mx, ni ve a los jugadores que están en mejor momento.

Hablando sobre el empate de la Selección Mexicana ante Costa Rica, Rubén Rodríguez respondió a Óscar Guzmán, dando su crítica al técnico Gerardo Martino.

Como no va a haber un desconocimiento, si al ‘Tata’ le han permitido todo; no ve los partidos de Liga, no ve quién está en momento, se la pasa cuatro meses, después de cada partido, en Argentina, no viene a hablar con los jugadores, no hay un sistema de trabajo y viene a hablar con los técnicos”, dijo Rodríguez sobre Gerardo Martino.