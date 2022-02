El Salvador no jugará ante Canadá por conflictos con la Fesfut

A través de un comunicado, la selección nacional de El Salvador dio a conocer que no jugarán el partido de este miércoles ante Canadá, esto debido a los malos manejos de la Federación Salvadoreña de Futbol y a su desencuentro con el organismo.

“Se nos ha faltado el respeto como profesionales y personas”, señala el comunicado publicado por el equipo completo, en el que, por otro lado, agradecieron el apoyo recibido en las 10 jornadas disputadas dentro del Octagonal Final de la Concacaf.

Con un total de nueve unidades, La Selecta está en el sexto sitio de la tabla y tiene algunas posibilidades de clasificar a Catar 2022, pero éstas son débiles, motivo del que se colgó la Fesfut para, en palabras de los jugadores, no cumplir con el acuerdo económico al que se había llegado cuando iniciaron las eliminatorias.

“Esta mañana, el presidente Hugo Carrillo y el comité escogieron el peor momento para distraernos y recriminar que se había hablado con la prensa sobre implementos de frío que nosotros compramos en Columbus . Ocupando esto como distracción para posteriormente decir que no cumplirán con el acuerdo de premios acordados en septiembre cuando inició el Octagonal, mencionando que aunque existen posibilidades matemáticas, para ellos ya no se tienen posibilidades reales”, dice el comunicado.

En sus palabras, estas condiciones impiden que un jugador pueda concentrarse para disputar unas eliminatorias mundialistas, por lo que decidieron no jugar ante Canadá con la intención de sentar un precedente y obligar a la federación a respetar no sólo a esta selección, sino a todas las demás.

“Hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones de parte de la federación. No jugaremos este partido para sentar un precedente y que esto no se vuelva a repetir (...) Pedimos al presidente que tome acción en poder darle al jugador el trato que merece y debe tener sin poner otras necesidades antes. Esto no sólo para este grupo sino para todas las selecciones nacionales que no tienen las condiciones para competir”.