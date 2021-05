Sergio Ramos se queda fuera de la Selección de España para competir en la EURO

La Selección de España se queda sin su acostumbrado Capitan Sergio Ramos.

Sorprendió la decisión de Luis Enrique de dejar fuera de la convocatoria de España al capitán de la Selección y el futbolista que más partidos ha jugado en la historia de La Roja.

Además de que en la lista no aparece ningún jugador del Real Madrid

En la lista de 24 futbolistas destaca el estreno de Aymeric Laporte y el regreso de César Azpilicueta, Adama Traoré y Pablo Sarabia.

Luis Enrique afirmó que las lesiones y situaciones como las que ha sufrido Sergio Ramos provocan que no pueda disponer de su lista deseada para encarar la Eurocopa

“Sergio Ramos, nuestro capitán, que he decidido que no venga porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas, ni ha podido entrenar con el grupo. Ayer por la noche se lo comuniqué, mantuve una conversación telefónica con él. Es difícil y duro. Alguien que ha estado siempre al máximo y puede volver ayudar a la selección en el futuro”.