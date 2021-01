Señalan múltiples anomalías en salida de Joao Maleck de prisión

Guadalajara, Jalisco.- El pasado 23 de junio de 2019, el todavía jugador de futbol, Joao Maleck, protagonizó uno aparatoso y grave accidente automovilístico en las calles de Guadalajara en donde le quitó la vida a una pareja de recién casados.

El jugador venía saliendo de fiesta y manejaba presuntamente bajo la influencia del alcohol, por lo que al ir a exceso de velocidad se estrelló de lleno sobre el coche de la pareja quienes finalmente perdieron la vida.

Hace apenas semanas atrás y luego de permanecer recluido en el Penal de Puente Grande, Maleck fue puesto en libertad, por lo que de acuerdo al abogado de Martha Álvarez, madre de la fallecida, la salida del exjugador fue 'muy rápida'.

“Recordaremos que el 15 de diciembre pasado bajo una serie de irregularidades se le da la salida al señor Junior Joao Maleck. ¿A qué me refiero con estas irregularidades? Recordemos que la solicitud de la defensa fue a las 09:06 de la mañana, inmediatamente se hace un acuerdo para darle la libertad y a las 12:15 del día está recibido el oficio para la libertad”, señaló en una entrevista para el portal Medio Tiempo.



Y agregó:“Tenía que fiarle la condición de presentarse a firmar de manera periódica, la condición de no salir del país o no salir incluso del estado, cosa que no sucedió y es lo que hoy nos ocupa, pues prácticamente no hay una restricción de libertad al señor”.



Bajo esta lógica solicitó al Consejo de la Judicatura la investigación de la jueza María Eréndira Mercado, quien autorizó la salida de Maleck.

