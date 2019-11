'Veo más cerca ser campeón', dice Jesús Martínez sobre León

León, Guanajuato.- En entrevista para Grupo Reforma, Jesús Martínez, presidente de Club León, aseguró que, aunque ser campeón es complicado, la Fiera está cerca de ganar un título y el proyecto es lograr un campeonato en Liga MX, así como en torneo internacional.

Martínez Murguía fue cuestionado sobre los logros de León, desde el Ascenso en 2012 y un bicampeonato de Liga MX en 2013-2014, pero ahora el equipo no ha ganado un título en cinco años. Jesús Martínez señaló que León era un equipo olvidado, pero el Ascenso fue un júbilo para la afición y con ello, ‘se fueron los fantasmas’, llegando un bicampeonato, así como participaciones en Liga de Campeones de Concacaf y Copa Libertadores.

Ser campeón es un tema complicado, pero yo lo veo cada vez más cerca”, dijo Martínez Murguía, recordando el récord de Ignacio Ambriz en el Clausura 2019, con 12 victorias consecutivas.

Jesús Martínez también destacó que el proyecto es ser campeones pronto y también ver el tema en torneo internacional.

Sobre la liguilla en este torneo, Jesús Martínez señaló que están ilusionados y ahora no llegan “presionados” como en el torneo pasado, y aseguró que si son campeones, pasarán a la historia.

Destaca a Ambriz

En la misma entrevista, Jesús Martínez destacó al técnico Ignacio Ambriz, asegurando que este equipo será recordado, por lograr 73 puntos en dos torneos.

Martínez recordó que no todo inició de manera positiva con Ambriz en León, ya que el primer torneo no accedió a liguilla y arrastró una racha negativa de no ganar en casa.

Creo que Nacho Ambriz es un gran líder dentro de la institución, dentro de nuestro equipo y ha demostrado un estilo de juego”, declaró.

Jesús Martínez resaltó también que Ignacio Ambriz juega con elementos de cantera y renovó contrato por dos años.

Este miércoles 27 de noviembre, León iniciará su participación en la liguilla del Apertura 2019, en partido de ida de cuartos de final ante Morelia en el estadio Morelos. El partido iniciará a las 7:00 de la noche.