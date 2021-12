‘Hice todo lo posible pero no hubo muchas esperanzas’. Entre lágrimas, el ‘Kun’ se despidió del futbol

“He decidido dejar de jugar futbol profesional”, dijo entre lágrimas Sergio ‘Kun’ Agüero, esto después de la arritmia cardíaca que sufrió a finales de octubre y la cual obligó a realizar una serie de pruebas físicas que, al parecer, no fueron favorables.

En la cancha del Camp Nou, con los colores blaugranas de fondo y arropado por familiares y amigos, el delantero argentino anunció su retiro este miércoles y después de algunos días de especulaciones en torno a su futuro en el balompié.

“Cuando me hice la primera prueba en la clínica y luego los médicos me dijeron que había una posibilidad grande de que no podía seguir, me empecé a mentalizar, pero no fue fácil. Cuando me llamaron que ya era definitivo, tardé unos días en procesarlo. Seguía teniendo esperanzas, pero después en frío pensaba que no. Estoy bien pero fue difícil”.