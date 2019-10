'Sería tu peor error, Chivas no tiene prestigio', le dice Morales a Peláez

CDMX.- Ricardo Peláez está cerca de llegar a la Dirección deportiva de Chivas, pero el comentarista de ESPN, Álvaro Morales, le comentó que no lo haga, porque sería el peor de su carrera, ya que el Rebaño Sagrado “no tiene prestigio”.

En el programa de ‘Calla y escucha”, Álvaro Morales tomó la palabra, señalando que ya escuchó muchos comentarios, por lo que él ahora iba a hablar.

En su discurso, Morales le pidió a Peláez no “cometer la tontería” de llegar a Chivas de Guadalajara y si lo hace, que se asegure cuánto dinero le darán en refuerzos, porque no tendrá lo que le dieron América y Cruz Azul. Morales añadió que Paco Gabriel de Anda le comentó que en su gestión, solo le dieron cinco millones de dólares para poder adquirir refuerzos.

Ricardo, no te van a dar 80 millones de dólares anuales, no tienes materia prima, no tienes fuerzas básicas, no existe el Guadalajara, sería el peor error en tu carrera. Tú tienes prestigio, las Chivas tienen popularidad”, declaró.