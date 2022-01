‘No conozco a un torero al que no le guste torear en León’. Leo Valadez alternará con ‘El Juli’ en La Luz

Los toros de la ganadería de Begoña se le dan al esteta mexicano Leo Valadez, quien hace un año indultó un burel marcado con este hierro y se los volverá a encontrar en La Luz en la segunda corrida del Serial Taurino León 2022.

Un encierro de esta ganadería guanajuatense será uno de los protagonistas del festejo de este sábado 29 de enero, en el que alternarán Julián López ‘El Juli’, Uriel Moreno ‘El Zapata’ y el joven Valadez, con un recorrido un poco más corto que el de sus colegas pero con la misma pasión por la Fiesta Brava.

“He toreado alrededor de cinco corridas en León, es una plaza que me gusta, que se me ha dado bien, no conozco a ningún torero que no le guste torear en León, La Luz es una plaza que por esa alegría del público, hace que uno vaya con más ganas”, dijo el hidrocálido.