Si León llega a la final, JJ Macías ¿estará?

Querétaro, Querétaro.- En entrevista con Carlos Guerrero de Azteca Deportes, José Juan Macías aceptó que si León llega a la final, no estaría, porque irá al Mundial con Selección Mexicana Sub-20.

Hasta ahorita, todo está definido, creo que me voy el lunes, ya todo está arreglado para ir al Mundial. Eso es lo que me dijeron”, declaró.

Macías aceptó que en cuartos de final, le comentaron que no jugaría con León, pero sí lo hizo e incluso disputó las semifinales.

Sobre León, asegura que el buen momento es porque hay equipo y luchan cada partido para conseguir el objetivo: ganar la octava estrella.

Macías también destacó que el buen momento futbolístico que tiene es gracias a sus compañeros.

Obviamente es gracias a mis compañeros, a los cracks que me tienen rodeados, que no me queda más que aprenderles, exprimirles todo lo que pueda para yo crecer individualmente como persona. Gracias a Dios se me están dando las cosas y hay que seguir por este camino y recuperarse”, declaró.