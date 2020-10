‘Si alguien se va de una empresa, es porque no te valoro’, Lichnovsky se despide de Cruz Azul

CDMX.- Con un video en YouTube, Igor Lichnovsky se despidió de Cruz Azul, dando a entender que no fue valorado por la institución y asegurando que “la novena” no será la solución a los problemas de felicidad de algunas personas.

En el video, Lichnovsky mencionó que acepta los comentarios que ha recibido, en los que le han dicho que es “un traidor” o que han sido de enojo, señalando que él ha sido seguidor de Jesús, quien guía su vida y carrera, añadiendo que lo llevó a Ciudad de México para jugar con Cruz Azul.

Tomo esta decisión, que no es fácil, porque soy feliz aquí, pero hay que tomar su palabra, para atenderla, hay que pasar por muchas circunstancias que ustedes no saben, pero hoy debo partir”, declaró.

Lichnovsky aseguró que no se debe vivir para satisfacerse a sí mismos, criticando que ha recibido comentarios de profesionales, que en vez de informar, desinforman por ego.

El defensa chileno mencionó que él no es prisionero del mundo o del sistema que rige al futbol, porque tiene un propósito de vida claro, señalando que las personas son más importantes que la riqueza o éxito terrenal.

Igor mencionó que él ha sido frontal en todos momentos, busca dejar huella y da lo mejor en donde esté, teniendo la paz para tomar decisiones difíciles.

No puedo dar más detalles, pero si alguien se va de una empresa, es porque esta en un momento no te valoro o algo hicieron mal para que te quieras ir”, declaró.

Lichnovsky señaló que ahora en el contexto de hoy, jugadores, staff, cuerpo técnico de Cruz Azul están muy bien, nada les afecta y tienen el objetivo muy claro.

En cuanto a mí, he dado lo mejor, el máximo cuando jugaba y también cuando no me tocó y eso es ser profesional; prueba de ello son los partidos que jugué y copas que ganamos”, declaró sobre Cruz Azul.