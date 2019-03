Si castigan a Chacón, protesto 'encuerado' y así abrazo a Brizio, dice Luis García

Ciudad de México.- En el último video subido en el canal del 'Dr. García', Luis García protestó por una posible sanción al árbitro Francisco Chacón, asegurando que si hay castigo, él se desnudará y así irá a abrazar al presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio Carter.

En un auto, de camino al estadio Akron, donde estuvieron en el Clásico Nacional entre Chivas y América, tanto Luis García como Martinoli, destacaron el accionar de Chacón en el primer Clásico en Copa.

Si a Chacón lo van a castigar, señor Arturo Brizio, haré una protesta encuerado, en Toluca. Con una bufanda del Club Toluca, alrededor”, declaró.

El 'Doctor' también señaló que se pondrá calcetines, por el frío que hace en Toluca, comenzando su protesta en las instalaciones de TV Azteca, hasta las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, desnudo.

No te voy a dejar salir de la oficina, Brizio, hasta que me abraces encuerado. Así de fácil”, dijo.

García también dijo que Brizio Carter no puede castigar a Chacón, porque “se castigaría a sí mismo” y pidió castigo a todos los árbitros que se cubran la boca, porque podría decir una palabra malsonante.

Pedirá ayuda a Zague

Luis García también añadió que no soltará a Brizio, hasta que lo abrace desnudo, pero Martinoli señaló que él no lo acompañará porque no tiene “el cuerpo atlético del Doctor”.

El 'Doctor' añadió que Brizio Carter en sus tiempos como árbitro, era una “fiera”, de lo mejor en México, y señaló que Zague podría ayudarle, pero tiene un “problema”.

El problema de Zague es que sí va caminando se vuelve como una campana de la Independencia”, declaró, causando la risa de Martinoli.

Por su parte, Martinoli, añadió que quizá por la temperatura, “algo se reduzca”.

En el partido de Copa Mx, el árbitro Francisco Chacón fue “protagonista” al decir que todos “se la pe...”.