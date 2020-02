‘¡Si falta contención, yo juego!’, dice Ignacio Ambriz; no arriesgará a ‘Jefecito’ Iván Rodríguez

León, Guanajuato.- Nacho Ambriz no arriesgará a Iván Rodríguez para cubrir la ausencia de Pedro Aquino en la contención del Club León y hasta bromeó con que él jugará en la contención.

Para el duelo ante Rayados de Monterrey, la Fiera se ha quedado con pocas opciones para cubrir el centro del campo, donde solo Luis Montes está seguro.

Y si bien el propio Iván Rodríguez ha levantado la mano para ocupar el lugar del suspendido Pedro Aquino, es Nacho Ambriz quien le ha puesto un alto.

“Espero tenerlo en dos o tres fechas más, ha entrenado bien, lo que no quiero es que termine medio rengueando por algún fastidio o un dolor (en los entrenamientos), va muy bien, pero sería muy arriesgado ponerlo de inicio”.

Con Aquino y Rodríguez descartados, el técnico esmeralda tiene “Plan B y hasta Plan C”.

No es la primera vez que Ambriz se ve envuelto en esta problemática de falta de contenciones, mismas que ha resuelto poniendo a Jean Meneses o Iván Ochoa, aunque en su cabeza, no descarta que sea algún juvenil.

Los he puesto un poco aquí en casa para que se sientan arropados (a Saúl Zamora y Fidel Ambriz)”, pero hoy sí te puedo decir que si me decido ponerlos el sábado, está armado, a quien ponga de ellos dos lo hará bien, aparte está protegido… si los meto no tengo la menor duda que me van a responder a la exigencia que necesita este equipo”, finalizó.