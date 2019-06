'Si fuera cierto, estaría en la cárcel', desmiente 'Messi iraní' haber abusado a mujeres

Irán.- Diversos medios reportaron que Reza Parastesh, el Messi Iraní había aprovechado su parecido con el jugador argentino para poder tener relaciones con 23 mujeres, pero en entrevista con OmaSports, aclaró que eso no fue cierto.

Señalando que fue víctima de las 'fake news', Parastesh aseguró que si la noticia fuera cierta, él estaría en la cárcel.

Habría un desorden y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel justo ahora. No la crean, no es verdad”, declaró.

Parastesh también dijo a OmaSports que no se debe jugar con la reputación y credibilidad de la gente, por lo que luchará legalmente para poder limpiar su nombre.

Sobre la 'fake news', Parastesh aseguró que fue acosado por “severamente acosado”, y su familia sufrió consecuencias también.

En la entrevista, Parastesh también habló del lado positivo de su fama, señalando que Instagram verificó su cuenta y los seguidores aumentaron.

Sobre conocer a Lionel Messi, señala que tiene el deseo, pero no se ha logrado.

He tratado mucho en poder conocerlo, pero no ha sucedido. No estoy seguro que él haya escuchado sobre mí, pero creo que sí sabe de mí”, aseguró.