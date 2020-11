“Si gano y retiro a Chávez Jr., quedo en la historia”: Nico Masseroni

Buenos Aires- A días del regreso del regreso de Julio César Chávez Junior, luego de sus dos últimas derrotas ante Daniel Jacobs y Mario Cázares, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano intentará a sus 34 años levantarse ante el argentino Nicolás Masseroni, quien en charla exclusiva con Súper Deportivo, sabe que una victoria lo hará “quedar en la historia”.

Nacido en Beccar, provincia de Buenos Aires hace 28 años, el sudamericano que ostenta un récord de 19 victorias, todas por nocaut y una derrota, es consciente del desafío: “Es la gran oportunidad de mi carrera".

Si bien evitó contestarle a Chávez sobre el vaticinio que iba a ganarle por nocaut porque “yo no le presto atención a lo que se habla en la previa”, se mostró sorprendido por los dichos de Junior, quien dio a entender que una derrota podría significar su retiro de la actividad, a los 34 años.

Me sorprendió que (dijera que) si no me gana se retira. Es muy fuerte escucharlo. Yo tomo eso como un aspecto positivo porque sé que si lo venzo y deja la actividad, quedo en la historia por retirar a una gloria que fue campeón del mundo”.