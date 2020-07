‘Si hay oferta, me voy mañana’, dice ‘Chelito’ Delgado sobre Cruz Azul

CDMX.- En 2003, César ‘Chelito’ Delgado llegó a Cruz Azul y pese a no haber conseguido títulos con el equipo, se convirtió en un ídolo para la afición. Ahora, 13 años después de su salida, el jugador contó que si hay oferta por parte del equipo, sin pensarlo se va.

En entrevista para Futbol Total, ‘Chelito’ Delgado señaló que le alegraría el que Cruz Azul le dé una segunda oportunidad de volver al equipo.

Si me lo ofrecen, me voy mañana mismo, me llenaría de alegría, sería algo grandioso para mí, algo fabuloso. Me llenaría el corazón de alegría, sería un sueño lindo sinceramente el que Cruz Azul me diera esa posibilidad, me lo imagino y sería fabuloso”, contó Delgado.