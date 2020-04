‘Si hubiera ido a Cruz Azul, no habría ganado campeonato’, dice Jürgen Damm

Monterrey, Nuevo León.- En entrevista, Jürgen Damm recordó su fichaje con Tigres, señalando que Cruz Azul también lo buscó, pero aseguró que si hubiera llegado al equipo de La Noria, no hubiera ganado campeonatos.

En plática con Récord, Damm también destacó su llegada a Tigres.

Imagínate si me hubiera ido a Cruz Azul, no hubiera ganado ningún campeonato, hay mucha presión, en el aspecto de que no quedan campeones. En Tigres llegué y fuimos campeones luego, luego”, señaló.