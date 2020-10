‘Si hubiera sabido, Guille quedaba fuera y llevaba a Cuauhtémoc al mundial’, dice La Volpe

Monterrey, Nuevo León.- Entrevistado por Aldo Farías, Ricardo Antonio La Volpe contó el motivo por el que no llevó a Cuauhtémoc Blanco al mundial de Alemania 2006 y señaló que de haber sabido que Guillermo Franco no sería su hombre desequilibrante, hubiera llevado al ‘Cuau’ en su lugar.

En la plática con Farías, La Volpe señaló que le faltó el talento en Selección Mexicana y el técnico mencionó que en un partido encontró que Cuauhtémoc Blanco no iba a ser el hombre desequilibrante. El técnico contó que en un partido ante Costa Rica, el lateral derecho, de apellido Wallace, siempre iba al ataque y tenía a Jaime Lozano para cubrirlo.

Le digo a Cuauhtémoc, tírate a la izquierda, porque en donde recuperamos, tienes mano a mano con el central derecho, porque Borgetti era con el central izquierdo. Cada vez que Cuauhtémoc la agarra (la esférica), ya no tenía la explosión, ya no tenía lo que era el Cuauhtémoc desequilibrante”, declaró.

La Volpe añade que Cuauhtémoc Blanco se volvió un jugador inteligente, que era pasador y que aguantaba el balón ante la presión del rival y dio una asistencia a Jaime Lozano en el partido.

Ahí, yo ya entiendo que él no era lo que te decía, ese jugador desequilibrante, explosivo, como un Vicente Sánchez (en Toluca) o como esos jugadores que ya tenía en la mente”, declaró.

En sus declaraciones, La Volpe aseguró que el jugador desequilibrante no era Omar Bravo o Francisco ‘Kikín’ Fonseca, sino Guillermo Franco.

Venía siendo goleador en Monterrey, el que en San Lorenzo jugaba de diez, como un volante ofensivo, pero no lo tuve. Si yo hubiera sabido que el ‘Guille’ no se me iba a recuperar, Guille se tenía que haber quedado fuera y hubiera llevado a Cuauhtémoc”, declaró.