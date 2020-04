‘Si jugador tiene calidad puede jugar en Liga MX o en Panamá’, habla Bonilla sobre Ascenso

CDMX.- Cuestionado por Rubén Rodríguez sobre la decisión de cambiar el Ascenso Mx, Enrique Bonilla defendió los motivos por los que se harán cambios y aseguró que si los jugadores tienen talento, pueden jugar en Liga Mx o en Panamá.

Rubén Rodríguez mencionó que algunos jugadores no encontrarían trabajo en México o en el extranjeros, ya que les va “a pegar en su profesión”, a lo que contestó Bonilla.

¿Por qué no van a encontrar trabajo? Si tienen calidad. Como bien dices, en la Liga, si tienen la calidad pueden encontrar espacio o como pusiste el ejemplo, pueden ir a Panamá o a donde su calidad los lleve para ser contratados”, declaró.

Enrique Bonilla aseguró que las plazas en la nueva Liga se incrementarán, asegurando que si los jugadores tienen calidad serán parte del negocio y si no la tienes, no serán parte del club, poniendo como ejemplo que si a un comentarista se le empieza a olvidar lo que dice, también quedaría fuera del negocio de la televisión.

Bonilla reiteró que, con los cambios, se busca una división sólida, para después reinstalar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

‘No es Liga de desarrollo’, señala

Enrique Bonilla aseguró que aún no se define cómo será el formato en la nueva modalidad de Ascenso MX, señalando que es voluntaria la participación de los equipos, pero para ‘Ruso’ Brailovsky es antideportiva la decisión, porque no hay ascenso y descenso, y no se fomenta al crecimiento, tanto para los equipos y deportistas.

Bonilla explicó que se busca, de manera estructurada, evitar la desaparición de la división, señalando que si solo se buscara apoyar económicamente a equipos, para evitar adeudos, para la siguiente temporada, sería el mismo problema.

Solamente estábamos dando una aspirina para una enfermedad muy grave. Lo que se dijo, vamos a apoyar ahorita, pero también tenemos que apoyar en un tiempo para que los equipos se consoliden, para que nuevos inversionistas, con reglas claras, puedan participar”, declaró Bonilla.

El Presidente Ejecutivo de Liga Mx también declaró que ha escuchado que la afición está muy molesta, pero relató que en la última temporada, hubo partidos con mil personas en un estadio y el promedio era de 4 mil.

Enrique Bonilla aceptó que se quitó el ascenso, debido a que la economía de los clubes no permitía seguir adelante, por lo que, posteriormente, jugadores pedirían que se cumpla el pago ante la Federación Mexicana de Futbol y reveló que un equipo no paga a sus jugadores desde febrero de este año.

Es una medida extrema, porque lo tradicional no ha funcionado y reitero, si es solo aportar el recurso para que salgan del problema, tendremos el mismo resultado en la próxima temporada”, declaró.

A partir de la temporada 2020-2021, no habrá ascenso y descenso en el futbol mexicano, medida que ha polarizado a jugadores, directivos y comentaristas.