‘Si no queda de otra, deberían darnos título’, dice Santiago Giménez sobre Cruz Azul

CDMX.- Entrevistado por Carolina Padrón de ESPN, Santiago Giménez consideró que si no hay más opciones para reanudar el Clausura 2020, se debe entregar el título de Liga Mx a Cruz Azul.

Cuestionado por Padrón, quien le preguntó que, si dado el caso de que la Liga Mx no se pudiera reanudar, qué sería lo justo para él: terminar el torneo o que se dé el título a Cruz Azul, a lo que Giménez respondió.

Santiago señaló que 10 jornadas es poco, pero sería meritorio también, porque tuvieron rivales difíciles y aunque fueron 10 jornadas, cree que Cruz Azul está como líder por algo.

Sería injusto de las dos formas, si sería muy injusto, pero creo que, no sé, la verdad es muy difícil tu pregunta. A mí me gustaría ser campeón, no sobre la mesa, pero si no queda de otra, deberían darnos el título”, contestó.