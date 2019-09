‘Si no vas a Pumas, en México no juegas’, dijo ‘Billy’ a ‘Tito’ Villa

CDMX.- Emanuel ‘Tito’ Villa volvió a México en 2009 con Cruz Azul e incluso fue campeón de goleo en el Apertura de ese año, pero para 2012, salió del equipo celeste, revelando que ‘Billy’ Álvarez le cerró las puertas, diciéndole que si no iba a Pumas, en México no volvía a jugar.

En un video en vivo, en la cuenta de Instagram del ‘Chaco’ Giménez, ‘Tito’ Villa reveló cómo fue la plática con Guillermo Álvarez.

Literal, me dijo: ‘si tú no vas a Pumas, aquí en México no juegas’. Él fue”, declaró.

El ahora analista de TUDN señaló que en ese entonces, hizo de todo para poder quedarse en Cruz Azul, pero le cerraron las puertas y fue cuando llegó a Pumas.

No es que, no hubiera querido llegar a Pumas, yo no quería ir a Pumas porque tenía mucho afecto con la gente de Cruz Azul y me identificaba”, declaró.