‘Sí, señor’; responde Arturo Brizio, confirmando castigo a César Ramos

CDMX.- El presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio Carter, confirmó que el árbitro César Ramos sí está castigado, explicando por qué.

Entrevistado para Futbol Picante de ESPN, Héctor Huerta le preguntó a Brizio si era verdad que César Ramos estaba castigado y respondió.

Sí, señor”, afirmó Brizio, sin revelar por cuánto tiempo durará la sanción porque era “información confidencial”.

Brizio añadió que la sanción se dio por el tema del VAR, ya que no cumplió con el protocolo de éste y no porque América haya presentado una queja o porque no haya marcado penal. El Presidente de la Comisión detalló que cuando se revisa una jugada tan difícil por nueve segundos, es una falta al protocolo y esto lleva una sanción.

"Sí está sancionado"



¡Arturo Brizio acepta que Cesár Arturo Ramos está castigado tras su actuación en la final América-Rayados! #FutbolPicante �� pic.twitter.com/vNpRNhE8qq — Futbol Picante (@futpicante) January 22, 2020

En el partido de vuelta de la final del Apertura 2019, César Ramos fue el árbitro central y cuando el partido iba 2-0 a favor de las Águilas, no marcó un penal de Leonel Vangioni sobre Guido Rodríguez.

Para el Clausura 2020, César Ramos no ha tenido actividad en las dos jornadas que se han disputado.