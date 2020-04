‘Si (tercera) pelea ante Golovkin es buen negocio, ¿por qué no?’, dice Canelo

CDMX.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue cuestionado sobre si peleará nuevamente contra Gennady Golovkin y el boxeador mexicano aseguró que si la pelea representa buen negocio y es del agrado a la afición, podría darse.

Sobre una futura pelea, en septiembre de este año, Canelo fue cuestionado sobre si sería ante Gennady Golovkin, al que ha enfrentado en dos ocasiones, saliendo ganador en 2018, declarando que estaría abierto.

Ya tuve 24 rounds con él, que no hay necesidad, pero siempre he dicho que si es un buen negocio, ¿por qué no? Veremos después”, declaró.