Buenos Aires.- Las pocas veces que lo necesitaron, Roger Martínez dijo presente y, si bien muchas de ellas no fue titular, acabó por ser una pieza importante de recambio del América, que perdió el título a manos de Rayados de Monterrey, en una agónica definición.

En declaraciones exclusivas a Súper Deportivo, el colombiano reconoce que tiene una propuesta para irse a Italia, con el Genoa, y se muestra molesto porque en Coapa no le dan una definición.

¿Qué balance personal haces tuyo y del equipo?

"A nivel personal, creo que fue positivo. Pienso que cuando se me necesitó, ayudé, sobre todo en el momento en el que había muchos lesionados. Y en esos casos tuve las chances de hacer las cosas bien, más allá que uno siempre quiere jugar más. Y a nivel general un poco amargado porque estuvimos a un paso de salir campeones".

Martínez llegó al América en 2018. MexSport.

El Genoa ha hecho una oferta por ti. ¿Cuál es tu postura?

"Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño. Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club. Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana, quiere dar el salto. Eso me tiene un poco ilusionado, pero el club no me da una respuesta".

¿Qué sientes al ver que no hay una devolución por parte de la institución?

"Me da bronca que no haya una respuesta. Un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición. Y a mí me da bronca esta falta de comunicación".

¿Lo pudiste plantear a la directiva?

"Mi representante, que además es mi amigo, se está encargando. Pero siento que no me están yendo de frente. Sea el jugador que sea, cualquier propuesta que llega, creo que siempre tiene que existir la voluntad de responder, de negociar. Yo estoy tranquilo y le hice saber a mi agente el deseo".

Tuviste un breve paso por Europa. ¿Sentís que ahora estás maduro?

"Hoy me siento más preparado. Cuando estuve allá, no pude demostrar mis capacidades. Y ahora estoy más maduro, tengo 25 años, me siento muy bien y paso uno de los mejores momentos de mi carrera. Si se da, claro que es una linda oportunidad".

Pagarían hasta 18 millones de dólares

Más allá que Martínez lógicamente no dio detalles de la oferta en sí, según pudo confirmar este medio la propuesta del Genoa consta en un préstamo de seis meses a cambio de 350 mil dólares. Además, la institución italiana tiene algunas variables más en la operación.

La primera es extender la cesión por una temporada más (de mediados de este año hasta igual período de 2021) a cambio de 1.500.000 de la moneda estadounidense.

En caso de querer comprarlo, Genoa propone una opción de 18.000.000 dólares que puede ejecutar cuando acaba el primer o segundo préstamo. De ese monto, siempre la oferta enviada al América, hay que deducir lo abonado por la o las cesiones.