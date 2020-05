‘Sin carácter, agachones, por eso no ganamos en futbol’, explota Carlos Albert contra futbolistas

CDMX.- Tras la carta que envió la Asociación Mexicana de Futbolistas a FIFA, por la desaparición del descenso y ascenso en el futbol mexicano, el periodista Carlos Albert explotó contra los futbolistas mexicanos, asegurando que no tienen carácter, se agachan y aseguró, esto influye para que no se gane nada en el deporte.

En enlace con Gerardo Velázquez de León, Luis Castillo y Enrique Von Beas, Carlos Albert calificó en un inicio al jugador mexicano como “un pusilánime”

Albert añadió que los jugadores mexicanos deben pedir consejos a los jugadores argentinos, quienes tienen un Sindicato de Futbolistas, que defienden sus derechos y no ganan mal.

Albert criticó también que en México, a los futbolistas “les han lavado el cerebro”, diciéndoles que, con un Sindicato es mal visto.

Es miedo. El futbolista mexicano se merece lo que tiene, se merece que lo traten como es, como un esclavo. No levantan la cara, no opinan de nada. Reciben órdenes, por eso no ganamos también en el futbol, por eso no competimos en las grandes competencias. No tenemos carácter”, declaró.