Sin celebraciones y con más medidas contra COVID-19, se jugará temporada 2020 de MLB

Estados Unidos.- Mediante un comunicado, la Major League Baseball (MLB) de Estados Unidos reportó que la temporada 2020 comenzará el próximo 23/24 de julio, pero habrá diversas medidas para evitar la propagación del COVID-19, entre éstas, la prohibición de celebraciones grupales.

Las Ligas Mayores detallaron que los equipos reportarán el próximo 1 de julio, para seguir con el entrenamiento de verano y también que trabajan con expertos en salud pública, especialistas en enfermedades y proveedores de tecnología para poder facilitar un regreso seguro a partidos de MLB.

Dentro de las medidas que se tomarán para la temporada 2020 de MLS está la realización de pruebas de COVID-19, y todos los jugadores, así como el staff tendrá que someterse a la prueba para poder realizar los entrenamientos.

Para que una persona, que haya estado en cuarentena, pueda regresar, tendrá que realizarse al menos dos pruebas y que éstas salgan negativas.

También, los jugadores tendrán que revisar su temperatura dos veces por día y habrá pruebas anticuerpos una vez por mes.

A su vez, se pretende que en los partidos de MLB, el personal y jugadores no estén juntos, y se sienten en un área que designe el club, al menos 2 metros de separación.

Personal que no juegue usará máscaras en la zona subterránea, así como en las bancas, durante todo el partido. Jugadores no podrán escupir o masticar tabaco, pero sí goma de mascar. Jugadores no podrán celebrar chocando las palmas, chocando puños o abrazándose”, detallaron.