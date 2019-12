¡Sin piedad! Ex de Pumas reventó a Nico Castillo

México.- Pasa el tiempo y tal parece que los antecedentes de Nico Castillo con Pumas no lo dejan en paz y es que luego de fallar uno de los penales para el América en la final ante Rayados de Monterrey el chileno fue blanco de críticas dentro de las cuales una de las que llamó la atención fue la del ex jugador de Pumas, Marcelo Alatorre quien no se tentó el corazón.

Y ya para terminar esta noche... Nico Castillo ten humildad y agradecimiento, el dinero no compra la educación muchacho . Bay y es todo por hoy muchachos los amo a todos", publicó en su cuenta de Twitter.

Comunmente algunos seguidores de Pumas suelen recordar con muy poco aprecio al jugador chileno luego de que salió de las filas universitarias para reforzar al conjunto de Coapa, pero en esta ocasión el que un ex jugador felino lo recordara hizo que diversos usuarios en redes sociales diaran su punto de vista.