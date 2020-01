Sin ser delantero, Ángel Mena tiene más goles que Gignac y Funes Mori

León, Guanajuato.- El Ángel del Gol alza el vuelo.

Con 26 goles en poco más de dos torneos, Ángel Mena es el hombre más rentable del futbol mexicano en cuanto a goles marcados.

El ecuatoriano anotó 22 tantos en los dos torneos de 2019 y suma cuatro goles en las primeras tres jornadas del Clausura 2020.

Esos números le dan para presumir el título de goleo individual del Clausura 2019 y para liderar nuevamente la tabla de artilleros en el actual Clausura 2020. Y eso que en realidad no es delantero.

De hecho, al cierre del torneo pasado pidió no enfocarse en su cuota goleadora, pues no sólo trata de marcar, sino también de asistir y, sobre todo, de que su equipo gane.

“Si ustedes se ponen a ver, yo acá no vine con cartel de goleador, no sé porqué se enfocan únicamente en que si Ángel Mena hace gol o no hace gol”, señaló.

Soy un jugador ofensivo que sí me gusta hacer goles y me gusta asistir, pero no siempre voy a ser goleador, hay otras cosas que también uno tiene que pensar y analizar y la verdad me tiene muy tranquilo”.

Mejor que Gignac

Pero la realidad es que su rendimiento frente al marco es incluso mejor que el de los atacantes estelares de la Liga MX. Rogelio Funes Mori, por ejemplo, presume ser el centro delantero titular del campeón Monterrey, pero está dos goles abajo de los 26 que suma Mena entre 2019 y 2020.

En el mismo periodo, el francés André-Pierre Gignac tiene 22 anotaciones y el mexicano José Juan Macías, ahora exjugador de la Fiera, tiene 20 celebraciones.

Con 46 juegos en este lapso, Mena anota en promedio una vez cada 138 partidos. Ese promedio toma otra dimensión al considerar sólo sus goles en el actual Clausura 2020, pues anota una vez cada 62 minutos.

En contraparte, por ejemplo Gignac anota una vez cada 180 minutos en este torneo, mientras que Funes Mori aún no marca.

Mejor la Octava

La estadística le da para ilusionarse con un buen torneo, aunque en todo momento aclara que la prioridad es pelear títulos colectivos.

“Estamos consiguiendo también los objetivos personales, pero creo que sería más bonito cerrarlo con un título”, comentó Mena hace unos días.

El equipo está capacitado, tiene jugadores para pelear nuevamente un título o estar ahí en liguilla, nos vamos a desmayar hasta conseguirlo, lo peor que puede pasar es que quedemos fuera nuevamente, el equipo tiene esa espina clavada en la cual todos queremos conseguir un título”, agregó el ecuatoriano, quien llegó a la Fiera para el Clausura 2019.





Sus goles

14 en el Clausura 2019

8 en el Apertura 2019

4 en el Clausura 2020

El gran pendiente de Mena es mantener el brillo en la Liguilla, pues en México sólo ha marcado una vez en postemporada. Lo hizo en los 4tos. de Final del torneo anterior, ante Monarcas.