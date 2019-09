'Son manejos de mie...', dice Morales sobre Cruz Azul; Hermosillo 'se baja de barco'

CDMX.- Cruz Azul dejó ir a Ricardo Peláez y Álvaro Morales de ESPN explotó, señalando que en la Máquina se hacen “manejos de mie...” y también Carlos Hermosillo se bajó del barco celeste.

En ESPN am, acompañado de Sergio Dipp y Adal Franco, Álvaro Morales expresó que es ex aficionado de Cruz Azul, expresando que los manejos son de “mie...”.

El trabajo de la directiva, ya ni me sorprende, pero el manejo de este tipo de situaciones son manejos de mier..., esa es la verdad, perdón por la palabra, es un excremento, es putrefacto”, aseguró.

Álvaro Morales también declaró que es inadmisible lo que está sucediendo, pero es Cruz Azul, el que juega con los sentimientos de la afición celeste.

Morales pidió a la directiva de Cruz Azul no ser hipócrita, asegurando que a ellos no les importan los aficionados, porque les valen 'ma...'.

En ESPN am, entrevistado por Sergio Dipp, Carlos Hermosillo aseguró que ante la salida de Ricardo Peláez, él se baja del barco.

Uno también tiene derecho de decir 'me retiro', me retiro momentáneamente, no estoy de acuerdo y ya sabré qué haré”, declaró.