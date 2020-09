¡Sorpresa! CR7 pidió matrimonio a Georgina Rodríguez

Portugal.- Todo indica que próximamente habrá boda entre Cristiano Ronaldo y su novia Georgina Rodríguez ya que recientemente le habría pedido matrimonio en una fiesta privada.

De acuerdo con prensa portuguesa y la revista española Socialité la noticia de que CR7 ya habría pedido matrimonio es real ya que reporteros de dicha revista tuvieron contacto con sus colegas lusitanos quienes dieron detalles de lo ocurrido.

Y agregaron:

En el evento no estaba presente ni la familia de él ni de ella. No tienen fecha y no tienen previsto casarse pronto. Habrá una cena de compromiso a la que acudirán ambas familias".