‘Soy buen amigo de Martinoli y ‘Doctor’’, dice Rosique y revela origen del apodo ‘Gasero’

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, el conductor de Exatlón MX, Antonio Rosique aseguró que tiene una gran amistad con Christian Martinoli y el ‘Doctor’ Luis García, y también contó el origen del apodo ‘Gasero’.

En la plática, Antonio Rosique contó que, tras la salida de José Ramón Fernández de TV Azteca, fue una etapa complicada, pero contó con la amistad de Christian Martinoli y Luis García.

Rosique también agradeció a Ignacio Suárez, debido a la confianza y devolverlo a la programación estelar con el ‘Doctor’ y Martinoli.

En la plática con Javier Alarcón, Antonio Rosique contó cómo fue que se dio el apodo de ‘gasero’, que usa Christian Martinoli en las transmisiones, asegurando que se debió a algo “muy bobo”.

Rosique aseguró que Martinoli es alguien ocurrente y simpático, y apodo que pone, se queda, y más con el ‘Doctor’ a su lado. El conductor cuenta que hubo una época en la que iba a correr y posterior a la actividad física, se tomaba un jugo de zanahoria, y así fue por dos meses.

Se me empezaron a entintar de naranja las palmas de las manos. Soy daltónico, entonces a mí, los contrastes de color no los cacho tan rápido. Decía: ‘Estoy normal, sano’. Un día, Martinoli voltea y me ve las manos y me dice: ‘¿Por qué tienes las manos naranjas?’, y tengo las manos gordas y pesadas; me dice (Martinoli): ‘Parecen las manos de estas personas que cargaban tanques de gas, que traían los guantes anaranjados’ y me empieza a decir que tengo manos de gasero”, reveló.