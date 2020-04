‘Soy el mejor, pero no me seleccionaron’, hasta en eLiga Mx, Tigres borra a Damm

Monterrey, Nuevo León.- Jürgen Damm ya no será considerado para el Clausura 2020… ni para la eLiga Mx, ya que no está dentro de los tres jugadores de Tigres que disputarán el torneo virtual.

Entrevistado por Agenda Fox Sports con Mónica Arredondo y Luis Mario Sauret, Jürgen Damm aseguró que él es el mejor, pero no lo seleccionaron.

La verdad yo soy el mejor de todos, pero no me seleccionaron. Uno acata las órdenes y está para lo que pidan. Si no me tocó en esta ocasión, hay que esperar”, declaró Damm.