'Soy el número uno', reitera Boy con 'Joserra'; Gignac le recuerda pasado rayado

Guadalajara, Jalisco.- En el partido entre Chivas y Tigres, los ánimos se calentaron con Tomás Boy y André-Pierre Gignac, que incluso siguieron después del partido. En entrevista con Futbol Picante, Boy aseguró que él era el número uno en Tigres, pero Gignac le recordó su pasado en Rayados.

Con José Ramón Fernández, Boy declaró que no tiene nada en contra de Gignac, pero fue provocado por el jugador francés.

Entiendo que Gignac, cuando no le salen las cosas, quiere arreglarlo todo con palabras, balonazos y empezó a hacer muchas cosas, pero yo no me metí con él, para nada, pero me enganché”, aceptó Boy.