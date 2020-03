‘Soy la primera mexicana en recuperar salud’; dice Mariana Arceo, quien tuvo COVID-19

CDMX.- Con una sonrisa, Mariana Arceo señaló que lo logró, logró recuperarse del COVID-19 y aseguró que no esperaba contagiarse, aceptando que vivió una situación difícil.

La pentatleta compartió un video en su cuenta de Instagram, donde mencionó que, pese a los pronósticos no favorables, logró recuperarse del COVID-19.

No saben los sentimientos que me dan, ser la primera mujer deportista contagiada, no fue nada fácil, jamás me imaginé que me podía pasar y me pasó. Mi vida, por un momento, no tenía mucho a favor”, declaró.