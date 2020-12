‘Soy un candidato natural’, dice Carrillo; Alex Blanco propone a ‘Ruso’ para técnico de América

CDMX.- ¿Quién será el próximo técnico de Club América? Sigue la búsqueda para el banquillo de las Águilas, pero Mario Carrillo aseguró que él “es un candidato natural” y Alex Blanco aseguró que le gustaría ver a ‘Ruso’ Brailovsky como el siguiente DT.

En Futbol Picante, cuestionado por Álvaro Morales sobre si tomaría a América por un torneo, Mario Carrillo aseguró que sí, porque él es un ‘doctor’ y ayudaría en mejorar al equipo azulcrema. El ahora analista mencionó que conoce al plantel, así como las ausencias del equipo, por lo que no hay pretexto y América necesita un buen entrenador para ponerse a trabajar de inmediato.

Mario Carrillo señaló que él evita compararse con los otros técnicos, en su caso Memo Vázquez, pero mencionó que cuando estuvo en América dejó buenos números.

El técnico aseguró que tuvo una etapa buena en Club América, con el que ganó un título de Liga en el Clausura 2005, así como un Campeón de Campeones.

En ‘La Última Palabra’, el conductor Alex Blanco, contrario a sus compañeros que propusieron a Antonio ‘Turco’ Mohamed para la dirección técnica de América, candidateó a Daniel ‘Ruso’ Brailovsky.

¿Por qué va a ser el ‘Turco’ Mohamed la primera opción? Mencionaba la parte bonita el ‘Ruso’ Brailovsky, pero hay que recordar que no todo fue miel sobre hojuelas. Si me das a escoger, yo tengo al ‘Ruso’ acá y al ‘Turco’, me voy con el ‘Ruso’, de calle”, declaró Alex Blanco.