‘Los sueños se cumplen’, Adriana Monsalve gana Sports Emmy

Los Ángeles, California.- Mediante sus redes sociales, la conductora de TUDN, Adriana Monsalve, mostró que ganó el Emmy como ‘Personalidad Destacada al Aire en Español’ y aseguró que “los sueños se cumplen”.

En Instagram, Adriana Monsalve señaló que confió en ella y consiguió ganar el Emmy.

He sido nominada en cinco ocasiones y esta es mi primera vez; estoy realmente emocionada y no tengo nada preparado, porque pensé que no iba a ganar”, aceptó Monsalve en su discurso de premiación.