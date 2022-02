Las canciones que se interpretaron en el show de medio tiempo del Súper Bowl LVI

Los Ángeles, California.- Se presentó el espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl LVI con Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J Blige y la sorpresa de 50 Cent, en el estadio SoFi.

El show comenzó con el tema ‘The Next Episode’, interpretado por Snoop Dogg y Dr. Dre; posteriormente, 50 Cent hizo su aparición sorpresa, cantando ‘In da Club’.

50 Cent realizó una aparición sorpresa en el show

Tras 50 Cent, Mary J Blige interpretó ‘Family Affair’ y ‘No More Drama’, y a medio espectáculo hizo su aparición Kendrick Lamar, quien cantó M.A.A.D. City / Alright.

Eminem recordó hace 20 años y cantó el tema que lo hizo ganar el Oscar: ‘Lose Yourself' y cuando finalizó, se arrodilló en el escenario.

Finalmente, Dr. Dre y Snoop Dogg entonaron ‘Still D.R.E.’ para cerrar el show del medio tiempo del Súper Bowl LVI, que también tuvo diversos memes.

