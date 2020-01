¿Súper Chivas? Este equipo, aún no; señala Missael Espinoza

León, Guanajuato.- Chivas arrancó el Clausura 2020 con victoria y muchas ilusiones, pero aún está lejos de ganarse la etiqueta de “Súper Chivas 2.0”, señaló el exjugador rojiblanco, Missael Espinoza.

Para “Misa”, quien también jugó en León y Monterrey, entre otros, esa etiqueta de súper equipo deberá ganarse en la cancha, además de que analizando las contrataciones del Rebaño para este torneo, cree que no son tan espectaculares como las que hizo el Guadalajara a mediados de los 90, justo cuando él llegó a la Perla Tapatía.

Llamarlos Súper Chivas o invencibles y no sé que tantos apodos les han puesto, yo creo que no son los adecuados. Yo sólo veo a un Chivas bien reforzado, con jóvenes como Calderón, Madueña, Angulo, Macías que apenas vamos a ver si muestran esa consistencia que les vimos en otros equipos”, comentó Espinoza.

En 1994 dejó al Monterrey como figura y firmó con unas Chivas que habían fichado a otros elementos consagrados, como Alberto Coyote.

Hay que esperar, es muy prematuro llamarles Súper Chivas y además hay que respetar mucho lo que han hecho León, América o incluso Tigres en los últimos tiempos, porque han sido proyectos a largo plazo y Chivas no ha trabajado así”.

En especial, Missael compara la experiencia de los fichajes que formaban aquellas “Súper Chivas” y la juventud de las contrataciones actuales.

“Definitivamente todavía no cuajan, nosotros sí llegamos a Chivas en una etapa diferente, Alberto Guamerú García, Carlos Turrubiates, ‘Chepo’ de la Torre, Mauricio González, Benjamin Galindo, Omar Arellano, Nacho Vázquez, por mencionarte algunos.

Yo a este Chivas la verdad veo que quizá sí llegan a mantener el nivel a ser protagonistas en liguilla en un par de años, pero no ahorita… todo esto dejando que los jugadores maduren y sobre todo entendiendo que no está bien que si no les va como ellos esperan, ya quieran salirse a otro equipo”.